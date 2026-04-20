20 апреля, 20:35

Город-спутник ЗАЭС остался без света до 21 апреля из-за срочного ремонта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Город-спутник ЗАЭС Энергодар временно остался без электричества. Мэр Максим Пухов сообщил о вынужденных мерах. Специалисты проводят неотложные ремонтные работы на электротехническом оборудовании. Энергоснабжение должны восстановить до 12:00 21 апреля.

«Для выполнения неотложных ремонтно-восстановительных работ на электротехническом оборудовании отключено энергоснабжение Энергодара», — указано в сообщении.

Отключение продлится ориентировочно до полудня 21 апреля. Власти уточнили детали: энергоснабжение критической инфраструктуры перевели на резервные источники, а социально значимые объекты также получают питание от запасных систем.

ВСУ нанесли удар по городу-спутнику ЗАЭС, пострадал мирный житель

Напомним, о полном отключении электричества в Энергодаре стало известно днём 20 апреля. На станции сообщили — по предварительным данным, причина сбоя находится за пределами населённого пункта.

Лия Мурадьян
