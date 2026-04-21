В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на полёты

Росавиация ввела временные ограничения на работу двух авиагаваней. В сообщении ведомства говорится, что аэропорты Саратова (Гагарин) и Пензы приостановили приём и выпуск воздушных судов. Мера принята для обеспечения безопасности полётов.

О сроках действия ограничений не сообщается. Пассажирам, планирующим перелёты в эти города или из них, рекомендуется уточнять статус рейсов в справочных службах аэропортов.

Ранее Росавиация отозвала прежние указания для отечественных перевозчиков приостановать продажу билетов на рейсы в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно. Кроме того, больше не действует запрет на транзит через иранское небо.