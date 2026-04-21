Суд вернул государству земли и отели на 1,1 млрд рублей в Архызе

В собственность государства вернули земельные участки и объекты недвижимости в посёлке Архыз Карачаево-Черкессии. Армавирский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Стоимость активов оценивают в 1,1 млрд рублей. Ответчиками по делу стали 23 физических лица и одна компания.

Суд установил, что бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель нарушили антикоррупционное законодательство. Чиновники незаконно распорядились шестью гектарами федеральной земли. Эти участки в предгорьях Кавказа нельзя приватизировать.

В прокуратуре пояснили, что бывшие чиновники подделали документы и передали земли муниципалитету. Затем участки зарегистрировали на родственников и знакомых. Государственные наделы перепродавали по фиктивным сделкам с заниженными ценами.

На участках возвели три жилых дома и восемь отелей, два из которых пятизвёздочные. Общая площадь строений — 27 тысяч квадратных метров. Также там находятся 67 нежилых построек и два объекта незавершённого строительства. Всё имущество обратят в доход государства.

Ранее суд конфисковал имущество экс-начальника межрайонного отдела ГУФССП Ивана Квашуры и его родственников. Государство получит четыре земельных участка общей площадью 1993 кв. м. В казну также перейдут два жилых строения и две квартиры в Краснодаре. Кроме того, у фигурантов изъяли более 77 млн рублей наличными.