Заседание Палаты общин Великобритании закончилось скандалом. Двое депутатов были вынуждены покинуть зал после того, как назвали премьер-министра Кира Стармера лжецом.

Речь идёт о Ли Андерсоне от правой партии Reform UK и Заре Султане от левой партии Your Party. Поводом для резких заявлений стала ситуация с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США. Стармер настаивал, что не знал о связях Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Депутаты обвинили его во лжи. После перепалки парламентарии покинули зал.

Напомним, Стармер уволил Мандельсона с поста посла ещё в сентябре 2025 года именно из-за скандальных связей. Однако история не утихает до сих пор. В конце февраля Мандельсона задержали в Лондоне. Его подозревают в передаче секретной информации одному из финансистов. Официальных комментариев от Даунинг-стрит пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сторонников Кира Стармера «сумасшедшими поджигателями войны». По его словам, британское правительство готовит план по переводу страны на военные рельсы. Дмитриев также поинтересовался, почему вместо этого не разработан альтернативный план, направленный на деэскалацию, мир и процветание.