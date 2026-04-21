Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 02:19

Трамп пригрозил Ирану новыми проблемами при отказе от переговоров с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп снова сделал жёсткое заявление в адрес Тегерана. Американский президент предупредил, что Иран столкнётся с серьёзными трудностями, если откажется от диалога с Вашингтоном.

«Они будут вести переговоры, иначе они столкнутся с проблемами, которых у них раньше не было», — заявил он в интервью американского радиошоу Джона Фредерикса.

Глава Белого дома выразил надежду, что стороны заключат справедливую сделку и восстановят страну. По словам Трампа, когда это произойдёт, у Ирана не будет ядерного оружия, и США этого не допустят.

Трамп заявил, что вряд ли продлит перемирие с Ираном
Ранее посол Ирана Казем Джалали рассказал, как США предлагали Тегерану составить свой мирный план. По словам посла, американские власти предлагали рассмотреть документ из 15 пунктов. Иранская сторона не приняла этот текст. Тогда Вашингтон предложил Ирану самому подготовить новый вариант соглашения.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar