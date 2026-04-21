Россия должна прекратить поставки материальных и энергетических ресурсов в страны Евросоюза и НАТО. Такую инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий убеждён, что это необходимый шаг в текущих условиях.

Миронов подчеркнул, что Россия ведёт боевые действия не с Украиной, а с ЕС и Великобританией. Эти страны наладили массовое производство ракет и дронов для Киева. Поэтому стоит остановить экспорт энергоресурсов и материалов для производства оружия.

«Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Парламентарий сообщил, что депутаты подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Великобританией. Документ предусматривает запрет экспорта обогащённого урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО. Также предлагают удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в ЕС. Ещё одна мера — запрет на вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия остаётся ответственным и важным игроком на мировых энергетических рынках. По его словам, ситуация в мировой энергетике остаётся сложной. Рынки переживают не лучшие времена.