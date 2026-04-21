У православных 21 апреля наступила Радоница: Как правильно помянуть усопших

На девятый день после Светлого Воскресения, 21 апреля, у православных наступила Радоница — день особого поминовения усопших, который в народе часто называют «родительской Пасхой». У многих верующих возникает вопрос: как правильно провести эту дату и нужно ли ехать на кладбище?

Статистика показывает, что в пасхальных мероприятиях участвует более 70% россиян. Однако привычка посещать кладбище именно в Светлое Воскресенье появилась относительно недавно — около 70 лет назад. В эпоху хрущёвских гонений храмы массово закрывались, и кладбище оставалось единственным местом для молитвы.

В церковном уставе такого правила нет. От Вербного воскресенья и всю Светлую неделю заупокойные богослужения не совершаются — Христово Воскресение символизирует победу над смертью. Чин возобновляется только на девятый день, когда наступает Радоница.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kinek00

Историки находят любопытные описания этого праздника. В древности на Руси люди приносили на могилы угощения: кутью, пироги, блины. Согласно сборнику «Стоглав», они могли и плакать, и плясать. Духовенство не запрещало веселья, призывая разделить пасхальную радость с ушедшими.

Что касается еды на могилах, священники советуют не путать традицию с суевериями. Поминальная трапеза подразумевает угощение живого человека с просьбой помолиться за родственника. А вот оставленные на могилах алкоголь или сигареты — это уже явный пережиток языческих обычаев. Главное, чтобы все действия были осмысленными, а не просто данью обряду.

Ранее 21 апреля был объявлен нерабочим днём в связи с Радоницей в восьми российских регионах: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках.