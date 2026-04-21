20 апреля, 22:00

Памятка для православных: Вот чего нельзя делать в быту на Радоницу, 21 апреля

21 апреля 2026 года православные отмечают Радоницу — светлый день поминовения усопших. Многие до сих пор путают церковные правила с народными суевериями. Что действительно запрещает Церковь, а что можно и даже нужно делать?

Радоница — это не день скорби, а день светлой надежды. Пасха длится сорок дней, до самого Вознесения Господня. Церковь даёт нам возможность сначала в полной мере исполниться пасхальной радостью, утвердиться в Воскресении Христовом и только потом выделяет особый день для поминовения усопших. Смысл Радоницы именно в том, чтобы мы не погружались в безутешную печаль, а делились с нашими родными и близкими великой вестью: смерть побеждена!

Сегодня, 21 апреля 2026 года, мы подробно расскажем, что запрещает Церковь, против чего она не возражает, а что сделать даже рекомендуется. Разберём популярные вопросы о бытовых делах, работе, алкоголе, застольях и важных начинаниях.

Что обязательно нужно сделать на Радоницу

Посетить храм. Утром или в удобное время сходить на литургию и панихиду. Подать записку об усопших, помолиться вместе со всей Церковью — это самое важное. На кладбище или дома прочитать молитвы за родных. Можно прибрать могилу, но главное — не формальность, а искренняя молитва. Поделиться пасхальной радостью тоже нужно. Сделать это можно, принеся на могилу освящённые яйца или кулич, съесть их после молитвы или раздать нуждающимся.

Что можно делать без ограничений?

Бытовые дела. Строгого запрета на мытьё, стирку, уборку дома или мытьё окон в Радоницу нет. Это не суббота и не воскресенье. Церковь не требует ходить грязными или жить в беспорядке. Главный нюанс: не ставьте быт выше храма. Если с утра стираете, а на кладбище идёте «галочкой» — смысл дня теряется.

Работа и огород. Можно работать по служебным обязанностям — никто их не отменял. На огороде копать землю, сажать картошку или другие культуры тоже разрешено, если это не в ущерб молитве и посещению храма. Забывать о поминовении ради грядок не стоит.

Стричься, шить, готовить еду и накрывать стол можно. Все эти «нельзя» — из народных суеверий, а не из церковных канонов.

Трапезa и общение: что можно, а что запрещено на Радоницу 21 апреля

Есть освящённые пасхальные яйца и кулич — да, это уместно и в храмовый период. Можно готовить домашнюю трапезу в память об усопших, встречаться с близкими, ходить в гости или приглашать их. Радоница — не траурный день, а день тихой пасхальной радости.

Отмечать день рождения можно. Семейный ужин с добрыми пожеланиями вполне уместен, если он не превращается в шумное застолье. Крещение ребёнка разрешено в любой день, включая Радоницу. Лучше заранее уточнить расписание в храме.

Что лучше не делать или делать на Радоницу с осторожностью

Употреблять алкоголь. Умеренно выпить за семейным столом можно, но не на могиле и не «для поминовения» рюмкой. Поминание — это молитва, а не спиртное. Водка на кладбище — не христианский обычай.

Шумные гулянки, песни, пляски и громкая музыка не соответствуют смыслу дня. Тихая радость, добрые разговоры — да. Бурное веселье — нет.

Устраивать свадьбу и венчание. Регистрироваться в загсе можно, но венчание в пасхальный период, включая Радоницу, Церковь не совершает. Венчания возобновляются после Фоминой недели.

Чего стоит избегать: запреты на Радоницу 2026

Нельзя оставлять еду, алкоголь, сигареты на могилах — это языческий пережиток. Душе нужна молитва, а не материальная пища. Принесённое лучше съесть дома с молитвой или раздать нуждающимся.

Нельзя устраивать полноценные поминки и пикники прямо на погосте. Кладбище — место тишины и молитвы, а не столовая.

Нельзя предаваться отчаянию и безутешному плачу. Радоница учит светлой надежде: ваши близкие живы у Бога, смерть побеждена Христом.

Нельзя ссориться, злиться, сквернословить. Праздник Радоница 21 апреля должен пройти в мире и молитве.

Нельзя начинать важные долгосрочные дела (крупные контракты, стройку, серьёзные операции). Лучше посвятить этот день поминовению, а важные старты перенести.

Радоница — это возможность соединить пасхальную радость с памятью о родных. Помолитесь, посетите храм и кладбище, а бытовые дела сделайте без фанатизма. Главное — чтобы в сердце была не скорбь, а светлая надежда на всеобщее Воскресение. Христос Воскресе!

