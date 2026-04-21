Стало известно, когда откроют автомобильный мост между Россией и КНДР

Сегодня, 21 апреля, состоялась стыковка пролётного строения автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию и КНДР. Полностью открыть движение по переходу планируют в июне 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Общая протяжённость мостового перехода составит почти 5 километров, из которых непосредственно мост — около 1 километра. На нём обустроят две полосы движения. В сегодняшней церемонии в режиме видеосвязи приняли участие главы Минтранса и Минприроды Андрей Никитин и Александр Козлов, а также директор Первого департамента Азии МИД Иван Желоховцев.

В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» также ведётся строительство автопункта пропуска «Хасан» с десятью полосами. Его пропускная способность — 300 машин и 2850 человек в сутки с возможностью увеличения. Новый транспортный коридор призван укрепить торгово-экономические связи между странами.