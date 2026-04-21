Советник главы Минобороны Украины показал свой дом, разрушенный ударом дрона

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) показал свой дом, разрушенный в результате удара беспилотника. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Страна.ua».

Рядом запечатлён сгоревший до основания автомобиль. Сам Бескрестнов ранее сообщал, что был ранен в результате атаки дрона и публиковал фото из больничной палаты с забинтованной головой.

Ранее военный эксперт назвал ранение Флеша демонстрацией высоких возможностей российских БПЛА по точности и избирательности. По мнению эксперта, это может быть «пробным обезглавливающим ударом» по приближённым к киевскому режиму. 51-летний Бескрестнов является техническим блогером, консультантом в области военных радиотехнологий.