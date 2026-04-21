Захарова назвала стыковку моста РФ и КНДР символом дружественных отношений

Стыковка пролётного строения автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР символизирует стремление двух стран к укреплению дружественных отношений. Такой комментарий опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сайте ведомства.

«Новый мост символизирует общее стремление двух стран к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», — отметила Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва уделяет проекту особое внимание, назвав его важным этапом в отношениях России и КНДР. По её словам, новый транспортный коридор создаст основу для двустороннего сотрудничества и сближения народов за счёт увеличения числа поездок, встреч и обменов.

Захарова выразила надежду, что мост улучшит транспортные связи между странами, а также будет способствовать развитию гуманитарных и торговых отношений российского Дальнего Востока с КНДР. Общая протяжённость перехода составит почти 5 километров, из которых непосредственно мост — около 1 километра. На нём обустроят две полосы движения.