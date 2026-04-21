«Арестован в постели»: Россиянин попался на Пхукете на обналичке почти 2 млн с онлайн-афер

Гражданин России задержан на Пхукете по подозрению в соучастии в мошенничестве и обналичивании преступных доходов. Об этом сообщает газета Khao Phuket.

Задержание провели сотрудники провинциальной полиции и местного Иммиграционного бюро 20 апреля. Ордер на арест был выдан судом провинции Сураттхани за три дня до этого.

По данным следствия, 41-летний Антон Курченко причастен минимум к 16 эпизодам онлайн-мошенничества. Общая сумма ущерба превышает 795 тысяч бат — порядка порядка 1,85 миллиона рублей. Как пишет издание, полицейские задержали подозреваемого прямо в постели. На одном из снимков мужчина лежит на кровати в окружении людей в форме.

Злоумышленник снимал полученные средства через банкоматы в Чалонге и Раваи. В том числе — через устройство у магазина Mini BigC на «улице боксёров» Soi Ta-Ied.

Задержанного передадут в полицейский участок тамбона Канчанадит в провинции Сураттхани. Ему инкриминируют соучастие в мошенничестве, компьютерных преступлениях и незаконное использование чужой банковской карты.

