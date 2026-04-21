21 апреля, 10:49

Адвокат экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова намерен обжаловать приговор суда

Обложка © VK / Денис Аллаяров

Адвокат Михаил Толмачёв заявил о готовности обжаловать приговор суда, который отправил екатеринбургского журналиста Дениса Аллаярова в колонии за взятку. По мнению защитника, назначенное наказание несоразмерно тому, что совершил его подзащитный.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «ФедералПресс», юрист опроверг ходившие в прессе слухи, мол столь суровый приговор связан с отказом Аллаярова дать показания против бывшего руководства «Сибирско-Уральской медиакомпании».

«Давайте опираться на объективную информацию. Других уголовных дел в отношении Аллаярова не возбуждено, поэтому мне неизвестна информация о том, что это связано с какими-то другими делами», — отметил адвокат.

Редактора Ura.ru обвинили в передаче его дяде-полицейскому 20 тысяч рублей

Напомним, ранее суд приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам лишения свободы, признав виновным в предъявленных обвинениях в даче взятки. В случае вступления в силу журналист будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как сообщал Life.ru, 5 июня в екатеринбургском офисе информационного агентства URA.ru прошли обыски. Изначально журналист Аллаяров проходил по делу как свидетель, но к вечеру его статус сменился на обвиняемого во взяточничестве. По версии следстви, он переводил деньги своему дяде — сотруднику полиции, а взамем получал оперативные сводки. Сам редактор отказался признавать вину.

