Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 06:24

Бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам колонии

Обложка © Telegram / Суды Свердловской области

Обложка © Telegram / Суды Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет… со штрафом в размере десятикратной суммы взятки… с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на срок 4 года», — объявил судья.

Суд признал Аллаярова виновным по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Обвинение запрашивало аналогичный срок — пять лет колонии, а также штраф и запрет на профессиональную деятельность сроком до пяти лет.

Сам подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. Его защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Редактору URA.RU Денису Аллаярову предъявили новые обвинения
Редактору URA.RU Денису Аллаярову предъявили новые обвинения

Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Изначально Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, однако впоследствии его обвинили в даче взятки должностному лицу. Журналист утверждает, что его оговорили. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции. Его родственника поместили под домашний арест.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Журналисты
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar