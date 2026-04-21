Бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет… со штрафом в размере десятикратной суммы взятки… с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на срок 4 года», — объявил судья.

Суд признал Аллаярова виновным по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Обвинение запрашивало аналогичный срок — пять лет колонии, а также штраф и запрет на профессиональную деятельность сроком до пяти лет.

Сам подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. Его защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.