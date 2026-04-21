21 комната у моря: Богатейший украинский олигарх обзавёлся гнездом в Монако за $554 млн

Украинский олигарх Ринат Ахметов, который считается самым богатым человеком Незалежной, в 2024 году приобрёл элитную недвижимость в Монако за рекордные $554 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, объект представляет собой пятиэтажные апартаменты площадью более 2,5 тыс. кв. м. Внутри — 21 комната, а также балконы и террасы с видом на Средиземное море. Жильё расположено в одном из самых престижных комплексов княжества на первой линии. В числе удобств — личный бассейн, джакузи и восемь парковочных мест.

Сделка была завершена в 2024 году, следует из выписок из реестра недвижимости и других документов, оказавшихся в распоряжении журналистов. По их оценке, это крупнейшая покупка жилья за всю историю рынка.

В марте Ахметов вошёл в список долларовых миллиардеров по версии Forbes с состоянием около $7,8 млрд, став самым состоятельным украинцем в рейтинге. Bloomberg подчёркивает, что рынок недвижимости Монако считается одним из самых дорогих в мире. Отметим, что бизнесмен уже инвестировал в дорогую недвижимость за рубежом. В 2019 году он приобрёл историческую виллу во Франции за более чем $235 млн.