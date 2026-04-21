Литвин первым в мире из блогеров проплыл 50 метров подо льдом Байкала
Литвин на Байкале. Обложка © Telegram / ЛИТВИН
Блогер Михаил Литвин совершил экстремальный заплыв подо льдом озера Байкал, преодолев 50 метров в ледяной воде. Видеозапись этого события он опубликовал на своём YouTube-канале.
Россиянин выполнял погружение без использования специального экипировочного снаряжения. Он стал первым в мире блогером, которому покорилась такая дистанция под ледяной толщей самого крупного озера на планете.
В конце марта Михаил Литвин сообщил, что у него украли страницу в соцсети с 15,5 миллиона фолловеров. Похитители не обманули его и вымогали деньги, но и принялись выкладывать откровенно провокационные материалы — в частности, ролики и фото с участием блогеров Асхаба Тамаева и Мелстроя, с которыми у Литвина прежде были конфликты.
