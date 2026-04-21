В Верховной раде Украины предложили наладить взаимодействие с национальными движениями малых и коренных народов России. Соответствующий законопроект о создании специальной парламентской комиссии опубликован на сайте украинского парламента. Авторы инициативы считают, что такая работа может стать частью долгосрочной политики в отношении РФ.

«Украинская политика по РФ должна быть направлена на долгосрочное устранение военно-политических угроз для Украины. Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ», — говорится в пояснительной записке.

По мнению депутатов, сторонники подобных движений могут стать «единой силой», способной влиять на внутриполитическую ситуацию в России, а также на ход конфликта и внешнюю политику страны. При этом в документе отмечается, что гипотетический распад России может нести риски и для самой Украины.

Ранее стало известно, что ситуация в Верховной раде Украины может привести к потере конституционного большинства фракцией «Слуга народа». Особо отмечается, что ужесточение политической риторики главы киевского режима оказывает влияние и на внутрипарламентские процессы. По сведениям источников, около сорока народных депутатов могут задуматься о выходе из Верховной Рады.