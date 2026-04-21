«Возвращение зимы»: «Полюс холода» в Подмосковье засыпало снегом
На востоке Подмосковья образовался снежный покров 11 см высотой
В восточной части Подмосковья обильные осадки привели к образованию снежного покрова высотой 11 см на метеостанции в Черустях — это местный «полюс холода». Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.
Данная станция оказалась единственной в области, кто засвидетельствовал возвращение холодов. У соседей ситуация гораздо серьёзнее: в Рязани лежит уже 25 см снега.
Еще больше сугробы намело в Нижегородской области. В Лысково и Семенове высота покрова достигла 27 см, а в самом Нижнем Новгороде — 21 см. Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном намерили 17 см.
Лидируют по снегопадам в Марий Эл. В Козьмодемьянске показатели взлетели до 28 см, тогда как в Йошкар-Оле они остановились на отметке 17 см.
Метеоролог предупредил, что снегопады продолжатся в течение дня и утихнут только в ночь на среду. Фактические данные о покрове были зафиксированы на 09:00 мск 21 апреля.
Ранее климатолог ответил на вопрос Life.ru, почему апрель и май теперь зимние месяцы. По словам эксперта, глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе — вообще, в европейской части России, Северной Америки, в североатлантическом регионе.