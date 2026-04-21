Тело титулованного жокея нашли в Ростове-на-Дону после попытки сноса ипподрома

В Ростове-на-Дону скончался титулованный жокей Владимир Салчак, его тело обнаружили в конюшне после ночёвки ещё в декабре. О случившемся рассказала его супруга спустя время Don Mash.

По её словам, накануне мужчина участвовал в попытке остановить снос ипподрома. На фоне происходящего он испытывал сильный стресс и решил остаться на ночь рядом с лошадьми.

Днём ранее на территорию прибыли рабочие с техникой и начали разрушать постройки, несмотря на сообщения о возможной отсрочке выселения. Это вызвало напряжённую ситуацию среди конников. Утром жена обнаружила его без признаков жизни. Предварительной причиной стала остановка сердца, вдова связывает произошедшее с переживаниями, сейчас она одна заботится о семи лошадях.

Ранее в ЮАР владелец сафари-парка Класери 65-летний Гэри Фримен стал жертвой разъярённого слона, поскольку отказался стрелять в животное. Трагедия случилась 9 апреля во время сопровождения туристической группы в заповеднике. Шеститонный слон неожиданно атаковал людей. У Фримена было ружьё, но он только размахивал им.