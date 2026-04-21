Ленфильм снимет картину о событиях в Курской области во время СВО

Киностудия «Ленфильм» планирует снять документальный фильм о событиях в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В перспективе «Ленфильм» планирует снять документальное кино о событиях в приграничье Курской области», — отметил он. По его словам, власти готовы оказать всестороннюю поддержку проекту.

Гендиректор студии Надежда Андрющенко уже посетила регион с командой. В рамках визита также прошёл показ военной кинохроники для бойцов спецназа «Ахмат», включая материалы времён Великой Отечественной войны.

Кроме того, студия готовит серию документальных фильмов о событиях СВО и развивает образовательные проекты. В частности, обсуждается запуск программ обучения для молодёжи и организация детских киносмен в регионе.

Ранее в Национальном центре «Россия» завершился IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Он объединил режиссёров из России и ещё 14 стран — Алжира, Индии, Ирана, Турции и государств Латинской Америки. В конкурсную программу вошли 38 фильмов. Зарубежные авторы показали зрителям своё видение событий в зоне СВО, а также работы на другие важные современные темы. Участниками фестиваля стали военные корреспонденты и деятели культуры.