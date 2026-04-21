21 апреля, 13:33

Путин пообещал приехать в Алтайский край

Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин пообещал посетить Алтайский край. Такое заявление президент сделал 21 апреля на встрече с представителями муниципальных образований.

Глава государства поблагодарил за приглашение и сказал, что уже давно не был в регионе. По его словам, в Алтайском крае есть чем заняться и над какими приоритетными вопросами поработать вместе с местными властями.

Алтайский край Путин посещал и раньше. В частности, в 2003 году он приезжал в предгорные районы региона, где обсуждал с местными властями вопросы дорог, газификации и развития территории.

Марина Фещенко
