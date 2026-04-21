В Госдуме заявили, что часть малого бизнеса может уйти в тень из-за НДС

Часть малого и среднего бизнеса может уйти в день после введения НДС, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Своё мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Депутат предложил на 20 лет полностью освободить бизнесменов от налогов на Дальнем Востоке, в Забайкалье и в Арктике.

Ранее депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, облегчающий бизнесу переход с патента или «упрощёнки» на уплату НДС. Теперь ИП, лишившиеся права на ПСН, смогут принять к вычету налог на добавленную стоимость по товарам и услугам, купленным ранее для патентной деятельности, но ещё не использованным в ней.