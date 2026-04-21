Получательницей «1 млн» алых роз в Раменках оказалась 16-летняя дочь бизнесмена

Коробки и букеты с тысячами роз, вызвавшими резонанс в Сети, получила 16-летняя школьница из Москвы. Об этом сообщает Mash.

16-летняя дочь бизнесмена получила миллион алых роз. Фото © Telegram / Mash

По данным источника, девушка — дочь обеспеченного бизнесмена. Её отец владеет крупной компанией по продаже зерна с многомиллиардным оборотом. Сам подарок активно обсуждался в соцсетях после того, как школьница поделилась фото и видео.

Основную часть цветов, как утверждается, впоследствии утилизировали сотрудники управляющей компании, оставив лишь небольшую часть. По одной из версий, предполагаемый даритель — 24-летний житель Краснодара. Он утверждает, что смог оплатить подарок самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых комплексов в московских Раменках подъезд на первом этаже оказался буквально завален розами. Ранее «эсперты» подсчитали, что стоимость такого цветочного «сюрприза» могла достигать около 70 миллионов рублей. На деле же оказалась намного меньше. Доставка продолжалась всю ночь — курьеры непрерывно привозили и разгружали десятки тысяч цветов. Также в Сети писали, что девушка отвергла подарок, однако это тоже оказалось неправдой.