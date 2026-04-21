Несколько участков МКАД закрыли на целый час
Обложка © Life.ru
В Москве автомобильное движение было перекрыто сразу на нескольких участках МКАД, о причинах ограничений не сообщалось. Информацией делится телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».
«Движение временно закрыто на МКАД в районе Можайского шоссе, на съездах с ТТК на Кутузовский проспект», —сказано в тексте. Транспортное движение было вновь запущено спустя час.
Ранее сообщалось, что на МКАД едва не погибла собака, сбежавшая от своих хозяев. Животное металось по проезжей части, попало под колесо автомобиля и не могло понять, как выбраться на обочину. В итоге питомец всё же убежал в лес в сторону Коммунарки и Бутово. Моменты метаний собаки попали на видео, ролик завирусился в Telegram.
