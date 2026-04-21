21 апреля, 15:16

Мавзолей Ленина закроют с 23 апреля по 17 мая

В Москве объявили о временном закрытии Мавзолея Ленина. Увидеть мумию вождя посетители не смогут на протяжении четырёх недель, начиная с 23 апреля. Информацией делится отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

«С 23 апреля по 17 мая 2026 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет», — объявила ФСО.

Ранее студент первого курса колледжа бросил мокасин в саркофаг с Лениным во время посещения Мавзолея. Свой поступок он объяснил тем, что резко осуждает экономическую и религиозную политику вождя пролетариата.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
