21 апреля, 16:54

В Британии отметили 100 лет со дня рождения Елизаветы II

Елизавета II. Обложка © X / KensingtonRoyal

Великобритания отмечает 100-летие со дня рождения королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года. После её смерти трон перешёл к старшему сыну — нынешнему королю Карлу III.

В день столетия монархини принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон опубликовал в официальном аккаунте Уэльских архивные снимки с любимой бабушкой.

«Вспоминаем Её Величество королеву Елизавету II в день 100-летия со дня её рождения. Вдохновляла поколения на протяжении всей жизни, исполняя свой долг», — подписали Кэтрин и Уильям опубликованные кадры.

В подборку вошли портрет юной Елизаветы, фото с ещё совсем молодым принцем Уильямом, а также снимки с правнуками — Шарлоттой, Джорджем и Луи, в том числе сделанные на балконе Букингемского дворца.

«Она значила так много»: Карл III почтил память Елизаветы II в день её столетия трогательным видео

Напомним, 21 апреля 2026 года королеве Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. О биографии монархини, её рекордах, участии в политической жизни страны и о том, как британская столица отмечает юбилей этого национального символа, можно прочитать в материале Life.ru.

Юрий Лысенко
