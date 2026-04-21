Во Львове открыли мемориальную доску в честь Джохара Дудаева

Во Львове открыли мемориальную доску в честь первого президента так называемой «Чеченской Республики Ичкерия»* Джохара Дудаева. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

Памятный знак установили на одноимённой улице к 30-й годовщине со дня гибели террориста. В церемонии приняли участие представители местных властей, а также так называемый премьер-министр Ичкерии* в изгнании Ахмед Закаев**.

«Джохар Дудаев погиб за свободу, справедливость и право своего народа жить независимо. Это ценности, которые сегодня защищает и Украина», — выяснилось после объяснений главы города.

Мэр Львова также подчеркнул, что улица Дудаева в этом городе стала первой в мире, названной в честь лидера чеченских боевиков.

Ранее в Ивано-Франковске и других городах Украины были установлены мемориальные доски в честь Джохара Дудаева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что дальше в украинских городах начнут воздавать почести остальным всемирно известным террористам.

