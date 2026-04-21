В Германии предложили повысить возраст резервистов до 70 лет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys
В Германии предложили увеличить предельный возраст для резервистов до 70 лет. Об этом заявил глава Ассоциации резервистов ФРГ Бастиан Эрнест.
«Нам следует повысить возрастной предел для резервистов с 65 до 70 лет. На наш взгляд, это имеет смысл во многих отношениях. Пенсионный возраст и так повышается, и люди дольше остаются в хорошей физической форме», — сказал он в интервью RND.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что нельзя растрачивать их жизненный и профессиональный опыт. В условиях нехватки молодых новобранцев следует обратить внимание на другую часть возрастной пирамиды. По его словам, соответствующие изменения могут закрепить в законе об укреплении резерва.
Также он выступил за отмену необходимости согласия работодателей для участия сотрудников в военных сборах. Сейчас точное число резервистов в стране не определено. При этом через вооружённые силы Германии в разное время прошли от 8 до 9 млн человек, а в профильной ассоциации состоят около 110 тысяч участников.
К 2035 году власти планируют увеличить численность армии до 260 тысяч военнослужащих. Одновременно предполагается нарастить резерв до 200 тысяч человек. В стране уже введены новые правила, касающиеся службы. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обязаны заполнять анкеты для оценки готовности к службе, на основе которых проводится отбор.
Кроме того, обсуждаются и другие меры регулирования, включая возможные ограничения на выезд за границу для граждан определённого возраста в случае возвращения призывной системы.
Ранее сообщалось, что Германия вновь стремится стать военным локомотивом Европы, полагает военный обозреватель Виктор Литовкин. Он провёл историческую параллель: после Первой мировой войны страна лежала в руинах, к власти пришёл Гитлер, начавший строить дороги и заводы по выпуску боевой техники, а в 1930-е оружейные бароны создали военную машину, с которой СССР столкнулся в 1941-м. Также сообщалось, что власти ФРГ намерены потратить сотни миллиардов евро на перевооружение, мужчин не выпускают из страны, а бундесвер получает новые танки.
