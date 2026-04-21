В Германии предложили повысить возраст резервистов до 70 лет

В Германии предложили увеличить предельный возраст для резервистов до 70 лет. Об этом заявил глава Ассоциации резервистов ФРГ Бастиан Эрнест.

«Нам следует повысить возрастной предел для резервистов с 65 до 70 лет. На наш взгляд, это имеет смысл во многих отношениях. Пенсионный возраст и так повышается, и люди дольше остаются в хорошей физической форме», — сказал он в интервью RND.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что нельзя растрачивать их жизненный и профессиональный опыт. В условиях нехватки молодых новобранцев следует обратить внимание на другую часть возрастной пирамиды. По его словам, соответствующие изменения могут закрепить в законе об укреплении резерва.

Также он выступил за отмену необходимости согласия работодателей для участия сотрудников в военных сборах. Сейчас точное число резервистов в стране не определено. При этом через вооружённые силы Германии в разное время прошли от 8 до 9 млн человек, а в профильной ассоциации состоят около 110 тысяч участников.

К 2035 году власти планируют увеличить численность армии до 260 тысяч военнослужащих. Одновременно предполагается нарастить резерв до 200 тысяч человек. В стране уже введены новые правила, касающиеся службы. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обязаны заполнять анкеты для оценки готовности к службе, на основе которых проводится отбор.

Кроме того, обсуждаются и другие меры регулирования, включая возможные ограничения на выезд за границу для граждан определённого возраста в случае возвращения призывной системы.