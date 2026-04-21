Мирная жительница погибла, наступив на мину «Лепесток» в селе Брянской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области мирная жительница погибла, наступив на противопехотную мину «Лепесток». Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
В результате террористических действий киевского режима женщина получила смертельные ранения. Глава региона выразил родным погибшей глубокие соболезнования.
Также Богомаз заверил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь пострадавшей семье будет оказана. Он призвал жителей региона быть бдительными и осторожными, а также сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.
Ранее стало известно, что переданные киевскому режиму норвежские мины оказались бесполезны в реальных боевых условиях — из-за конструктивных особенностей боеприпасы не детонировали при контакте с целью. Бойцов ВСУ об этом нюансе предупреждать не стали.
