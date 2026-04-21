В России упростили ввоз товаров из ЕАЭС

Российский бизнес получил новые возможности для импорта. Компании и индивидуальные предприниматели могут ввозить товары из стран Евразийского экономического союза по упрощённой схеме. Механизм действует до 31 мая 2026 года. Импортеры подтверждают происхождение товара и проводят маркировку уже после ввоза в РФ.

Президент Владимир Путин подписал указ № 261 20 апреля 2026 года. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации. Правила вступили в силу с момента утверждения.

Указ разрешает ввозить товары без подтверждающих документов о статусе продукции ЕАЭС. Также можно отложить маркировку и нанесение обязательной информации. Это работает при соблюдении ряда условий.

Импортёр размещает товар на складах временного хранения под контролем таможни. Затем компания проводит маркировку по требованиям российского законодательства. Также нужно проинформировать Роспотребнадзор о вводе продукции в оборот.

Ранее российский бизнес столкнулся с новыми таможенными доначислениями. Речь о товарах из стран ЕАЭС, которые произвели в «недружественных» государствах. Повышенные ставки действуют до конца 2027 года. В зависимости от категории товара ставка составляет от 15% до 50%.