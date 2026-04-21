Минфин США ввёл новые санкции против Ирана за оружейные программы

США расширили санкционный список по Ирану. Под ограничения попали физические и юридические лица. Вашингтон считает их причастными к оружейным программам Тегерана. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Штатов.

«OFAC вводит санкции в отношении 14 физических и юридических лиц, а также воздушных судов, базирующихся в Иране, Турции и ОАЭ, за их участие в закупке или транспортировке вооружений и компонентов вооружений для иранского режима», — указано в сообщении Минфина.

В санкционные списки вошли восемь граждан Ирана. Также добавили четыре компании из Ирана, Турции и ОАЭ. Ещё в списке воздушные суда авиакомпании Mahan Air из Тегерана.

В Минфине США считают, что Иран стремится восстановить производственные мощности. Страна всё больше полагается на барражирующие боеприпасы. Речь о беспилотниках серии «Шахед». По версии американского правительства, их используют для ударов по США и союзникам.

В начале апреля президент США Дональд Трамп допустил снятие санкций с Ирана. Это возможно при заключении мирной сделки. Тогда он заявил, что многие из 15 пунктов американского плана уже согласованы. По последним данным, в рамках сделки Иран требует существенно ослабить санкции. Также Тегеран хочет разморозить средства на сумму свыше 20 миллиардов долларов. На переговорах стороны спорят — на сколько Иран должен приостановить ядерную программу.