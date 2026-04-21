В Пензенской области возбудили дело после публикации Life.ru о невыдаче лекарства инвалиду

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» (ст. 293 УК РФ). Причина – невыдача жизненно важного лекарства инвалиду III группы в Пензенской области.

Галина Сергеевна из Пензенской области страдает ревматоидным артритом. Более месяца она не может получить препарат «Артлегиа», который необходимо колоть строго раз в месяц. Именно это лекарство, по словам родственников, вывело болезнь в ремиссию и вернуло женщину к нормальной жизни. До начала терапии пенсионерка с трудом передвигалась и постоянно испытывала боль.

Проблемы с льготным обеспечением начались давно. Препарат приходилось «выбивать» со скандалом в районной больнице. А этой весной его перестали выдавать вовсе.

В региональном Минздраве Галине Сергеевне заявили, что деньги на лекарство выделяются, а все вопросы нужно адресовать районной больнице. В самом медучреждении отвечают, что препарат находится в закупке, а сроки его появления неизвестны. Родственники утверждают, что местная больница вовремя не провела закупку, из-за чего без лечения остались сразу несколько пациентов.

Врачи предлагают заменить «Артлегиа» аналогом, хотя назначения на замену не давали. Один укол стоит от 45 до 60 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Родственники опасаются, что без уколов женщина вскоре окажется в инвалидном кресле.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области представить доклад о ходе расследования.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, жизненно необходимое лекарство инвалиду пообещали выдать уже на этой неделе. Причины задержки сейчас выясняют следователи.

