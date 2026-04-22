Nike продлил действие трёх товарных знаков в России до 2036 года

Американский бренд спортивной одежды Nike сохранил права на три товарных знака в России. Компания продлила регистрацию в Роспатенте. Данные появились в электронной базе ведомства.

Согласно документам, права на знаки Nike Aeroswift, Air Jordan и SNKRS должны были закончиться весной и осенью 2026 года. Корпорация подала заявления на продление. Роспатент удовлетворил запрос правообладателя «НАЙК Инноувейт С.В.». Теперь действие знаков продлено до 2036 года.

Ранее компания уже продлила в РФ права на легендарную галочку — тоже до 2036 года. В составе регистрации правообладатель сохранил ключевые позиции. Речь о мыле, парфюмерных изделиях, духах, дезодорантах, туалетных средствах, шампунях и лосьонах. В основном это персональная косметика.