«Пластик быстрее»: Банковские карты не уступят место смартфонам в ближайшие годы

Прогнозы о скорой «смерти» пластиковых карт преувеличены. Россияне продолжат пользоваться банковскими картами даже после 2030 года. Так считает директор аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Эксперт прокомментировал прогнозы о переходе на смартфоны и биометрию.

Новые технологии не имеют явных преимуществ перед картами по скорости и безопасности платежей, пояснил эксперт изданию «Ридус». На кассе люди с пластиковыми картами проходят очередь быстрее. Зависимость от смартфона создаёт дополнительные риски — устройство можно потерять, сломать или стать жертвой кражи.

Эксперт добавил, что несмотря на развитие биометрии, массовый потребитель относится к ней скептически. Переход на новые технологии потребует дополнительной стимуляции. Ульянов уверен — полный отказ от карт к 2030 году слишком оптимистичный сценарий. Пластиковые карты ещё долго останутся популярным способом оплаты.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой выпускать «чистые» карты без номеров и CVV-кодов. Парламентарии убеждены, что такой подход защитит граждан от мошенников. Если карта потеряется или её фото попадёт к аферистам, все данные окажутся у них на ладони. «Чистая» карта лишит злоумышленников этой возможности.