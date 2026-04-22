22 апреля, 07:53

Их квартиры больше не будут пустовать: Пушилин решил судьбу жилья уехавших из ДНР граждан

Пушилин: Жильё покинувших ДНР отдадут очередникам

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Недвижимость граждан ДНР, которые покинули республику и перебрались в государства, враждебно настроенные по отношению к России, будет перераспределена в пользу льготников и тех, кто остро нуждается в квадратных метрах. Такую информацию в беседе с корреспондентами РИА «Новости» озвучил руководитель региона Денис Пушилин.

Начиная с 2023 года на присоединённых территориях ведётся тотальная проверка всего жилого фонда, главная задача которой — обеспечить соблюдение имущественных прав собственников в соответствии с нормами российской системы законодательства. Первоначально предполагалось, что владельцы успеют переоформить украинские свидетельства о праве собственности в Росреестре до 1 января 2028 года, однако позже этот лимит сдвинули на 1 июля 2026 года.

«С учётом того, что часть жителей выехала в недружественные страны, в том числе на Украину, и не предполагает возвращения, то те сроки, которые были ранее определены, являлись неким сдерживающим фактором для распределения бесхозного жилья… Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи [жилья — Прим. Life.ru] непосредственно тем, кто в этом нуждается», — сказал он.

Глава республики также подчеркнул, что опустевшие квадратные метры, принадлежавшие бежавшим за границу гражданам, уже применялись в качестве резерва для предоставления компенсаций. Как только завершатся льготные периоды для упрощённого оформления документов, любой желающий на общих основаниях сможет легализовать права на такую недвижимость через судебные инстанции.

Миллер: Киев считает, что РФ освободит всю ДНР до сентября
Миллер: Киев считает, что РФ освободит всю ДНР до сентября

Ранее президент России Владимир Путин распорядился повысить с 2027 года единовременные выплаты для участников «земских» программ в Белгородской, Брянской и Курской областях до 2 000 000 рублей. Это решение принято с учётом сложности условий труда в приграничных регионах.

Вероника Бакумченко
