Их квартиры больше не будут пустовать: Пушилин решил судьбу жилья уехавших из ДНР граждан

Недвижимость граждан ДНР, которые покинули республику и перебрались в государства, враждебно настроенные по отношению к России, будет перераспределена в пользу льготников и тех, кто остро нуждается в квадратных метрах. Такую информацию в беседе с корреспондентами РИА «Новости» озвучил руководитель региона Денис Пушилин.

Начиная с 2023 года на присоединённых территориях ведётся тотальная проверка всего жилого фонда, главная задача которой — обеспечить соблюдение имущественных прав собственников в соответствии с нормами российской системы законодательства. Первоначально предполагалось, что владельцы успеют переоформить украинские свидетельства о праве собственности в Росреестре до 1 января 2028 года, однако позже этот лимит сдвинули на 1 июля 2026 года.

«С учётом того, что часть жителей выехала в недружественные страны, в том числе на Украину, и не предполагает возвращения, то те сроки, которые были ранее определены, являлись неким сдерживающим фактором для распределения бесхозного жилья… Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи [жилья — Прим. Life.ru] непосредственно тем, кто в этом нуждается», — сказал он.

Глава республики также подчеркнул, что опустевшие квадратные метры, принадлежавшие бежавшим за границу гражданам, уже применялись в качестве резерва для предоставления компенсаций. Как только завершатся льготные периоды для упрощённого оформления документов, любой желающий на общих основаниях сможет легализовать права на такую недвижимость через судебные инстанции.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился повысить с 2027 года единовременные выплаты для участников «земских» программ в Белгородской, Брянской и Курской областях до 2 000 000 рублей. Это решение принято с учётом сложности условий труда в приграничных регионах.