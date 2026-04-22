Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель публично раскритиковала своего экс-шефа. Поводом послужил его очередной ультиматум, предъявленный Брюсселю накануне.

Зеленский потребовал от Евросоюза назвать конкретную дату вступления Украины и пригрозил, что ЕС может потерять Киев так же, как ранее потерял Грузию. Однако Мендель считает, что такие заявления только вредят делу.

«Речи Зеленского представляют собой сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз. На данный момент я серьёзно подозреваю, что ЕС не хочет принимать Украину — потому что никто не может понять, о чём мы на самом деле просим», — написала она в соцсети X.

По словам экс-чиновницы, изначально Зеленский требовал ускоренного вступления, теперь же — полноправного членства. Неизменным остаётся лишь обещание выполнить все требования Брюсселя, несмотря на то, что Евросоюз неоднократно указывал на их невыполнение.

Более того, Мендель обвинила главу киевского режима в том, что он прямо сейчас пытается подорвать антикоррупционную архитектуру — ту самую, которую ЕС назвал одним из важнейших условий для вступления Украины в союз.

