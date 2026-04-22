В США сотрудницу школы приговорили к 40 годам тюрьмы за совращение подростка

В США вынесли приговор бывшей сотруднице школы в округе Мак-Дауэлл, штат Северная Каролина, совратившей 14-летнего подростка. Как передаёт телеканал Fox Carolina, 31-летняя Джессика Патрик Финли признана виновной в шести преступлениях сексуального характера, восьми эпизодах непристойного поведения и изнасиловании.

Известно, что осуждённая работала тренером по воллейболу, а в школе занимала должность консультанта по учёбе и выбору будущей профессии. Установлено, что между ней и жертвой были близкие отношения.

Финли отрицала вину, а в 2025 году отказалась от сделки со следствием. В результате фигурантка была подвергнута полноценному судебному разбирательству, а срок, учитывая доказанную вину, оказался солидным — 40 лет. Осуждённая получит право выйти на свободу под надзор лишь через 28 лет и четыре месяца, и лишь в случае примерного поведения.

Ранее в Сингапуре задержали учительницу, которая систематически насиловала школьника. Женщина встречалась с жертвой с полгода. Следствие считает, что между ними состоялось не менее 13 встреч и 22 половых актов.