Опасность на горизонте: Берингово море накроют чудовищные волны высотой с трёхэтажный дом

В акватории Берингова моря ожидается штормовой ветер и формирование опасных волн высотой до восьми-девяти метров. Об этом предупреждает камчатский региональный главк МЧС России во «Вконтакте».

Представители ведомства отметили, что действие штормового предупреждения стартует вечером 22 апреля и продлится до утренних часов 23 апреля. Следовательно, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в акватории на протяжении всей ночи.

В МЧС также добавили, что опасные волны прогнозируются в трёх подрайонах: 11293, 11294 (эта акватория Берингова моря прилегает к побережью Алеутского округа) и 11312 (сам Алеутский округ).

«Судоводителям настоятельно рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности», — подытожили в сообщении.

А ранее сообщалось, что более 250 человек спасли из снежного плена на трассе А-350 «Чита — Забайкальск». Из-за разгула стихии автолюбители не смогли выбраться из затора самостоятельно. Представители МЧС отметили, что среди эвакуированных было 28 детей.