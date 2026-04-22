В Венгрии подтвердили, что Украина закончила ремонт нефтепровода «Дружба»

Напомним, по «Дружбе» идут поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Прокачка по этой ветке была остановлена с 27 января 2026 года якобы из-за «повреждениеи инфраструктуры» — по крайней мере, так заявили в Киеве. Однако в Будапеште и Братиславе считают это политическим решением и шантажом. В ответ Будапешт заблокировал кредит ЕС для Украины на €90 млрд. Если транзит возобновится, Евросоюз сможет разблокировать кредит. 21 апреля Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта на «Дружбе».