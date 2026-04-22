Контейнеровоз в Ормузском проливе подвергся атаке

В районе Ормузского пролива зафиксировано нападение на контейнеровоз, экипаж судна не пострадал. Инцидент произошёл в водах к северо-востоку от Омана примерно в 15 морских милях от побережья. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Капитан судна сообщил о приближении лодки, которую он связал с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Отмечается, что с борта этой лодки якобы был открыт огонь по контейнеровозу, при этом попыток установить радиосвязь с экипажем не предпринималось.

В результате обстрела, как утверждается, был серьёзно повреждён капитанский мостик коммерческого судна. Также сообщается, что информации о возгорании или экологическом ущербе на данный момент не поступало.

Ранее в Иране сообщили о сопровождении одного из танкеров военно-морскими силами страны при проходе через акваторию Аравийского моря. Судно под названием Silly City было проведено в территориальные воды Ирана при оперативной поддержке военных. Маршрут прохода проходил через район Аравийского моря в ночное время.