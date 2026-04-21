Мошенники начали продавать «пропуска» через Ормузский пролив за биткоины

Телефонные мошенники начали рассылать судоходным компаниям фальшивые письма от имени иранских властей с предложением «пропуска» через Ормузский пролив за криптовалюту. По данным греческой компании Marisks, зафиксировано как минимум три таких обращения, пишет Mash.

В письмах предлагалось оплатить проход в биткоинах или стейблкоинах Tether, однако получатели не стали реагировать на эти предложения.

Сообщения были составлены на иранском языке с ошибками, что вызвало сомнения в их подлинности. По предварительным оценкам, к рассылке могут быть причастны украинские структуры, преследующие цели заработка и дискредитации Ирана.

На данный момент в Ормузском проливе остаются сотни судов, а около 20 тысяч моряков находятся в сложной ситуации. Официальных комментариев от Тегерана по поводу происходящего не поступало.

В районе Ормузского пролива сохраняется небезопасная обстановка для прохода торговых судов. Вашингтон продолжает линию на максимальное давление на Тегеран, в первую очередь в экономике. Согласно публикациям в американских СМИ, ВС США для разминирования стратегической акватории задействуют корабли и беспилотные комплексы, которые постепенно вытесняют классические минные тральщики.