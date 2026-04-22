22 апреля, 08:34

Антон Долин* получил тюремный срок: подробности приговора

Суд в Москве заочно приговорил Антона Долина* к году колонии

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Московский суд вынес заочный вердикт в отношении известного кинокритика Антона Долина*, признанного в Российской Федерации иностранным агентом. Фигуранта дела приговорили к одному году лишения свободы.

Как сообщает столичная прокуратура, вину обвиняемого удалось доказать в рамках производства по второй части статьи 330.1 УК РФ. Речь идет об умышленном уклонении от выполнения обязательств, которые накладывает на физических лиц российский закон об иноагентах.

«Вынесен заочный приговор в отношении 50-летнего иноагента Антона Долина. С учётом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры он признан виновным», — уточнили в ведомстве.

Согласно решению инстанции, наказание публицист должен отбывать в исправительной колонии общего режима.

Помимо основного тюремного срока, служители Фемиды наложили на осужденного дополнительные ограничения. Ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

Под запрет попало администрирование сайтов, различных каналов и любых ресурсов, функционирующих с использованием электронных или телекоммуникационных сетей.

Иноагенты Михаил Зыгарь* и Антон Долин* лишились последнего бизнеса в России
Напомним, что в сентябре 2025 года на Антона Долина* было заведено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей иностранного агента. Уже в ноябре того же года савёловский суд Москвы решил заочно арестовать кинокритика. Материалы дела были направлены в суд 29 января 2026 года.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
