Антон Долин* получил тюремный срок: подробности приговора
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Московский суд вынес заочный вердикт в отношении известного кинокритика Антона Долина*, признанного в Российской Федерации иностранным агентом. Фигуранта дела приговорили к одному году лишения свободы.
Как сообщает столичная прокуратура, вину обвиняемого удалось доказать в рамках производства по второй части статьи 330.1 УК РФ. Речь идет об умышленном уклонении от выполнения обязательств, которые накладывает на физических лиц российский закон об иноагентах.
«Вынесен заочный приговор в отношении 50-летнего иноагента Антона Долина. С учётом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры он признан виновным», — уточнили в ведомстве.
Согласно решению инстанции, наказание публицист должен отбывать в исправительной колонии общего режима.
Помимо основного тюремного срока, служители Фемиды наложили на осужденного дополнительные ограничения. Ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.
Под запрет попало администрирование сайтов, различных каналов и любых ресурсов, функционирующих с использованием электронных или телекоммуникационных сетей.
Напомним, что в сентябре 2025 года на Антона Долина* было заведено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей иностранного агента. Уже в ноябре того же года савёловский суд Москвы решил заочно арестовать кинокритика. Материалы дела были направлены в суд 29 января 2026 года.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.