Антон Долин* получил тюремный срок: подробности приговора

Московский суд вынес заочный вердикт в отношении известного кинокритика Антона Долина*, признанного в Российской Федерации иностранным агентом. Фигуранта дела приговорили к одному году лишения свободы.

Как сообщает столичная прокуратура, вину обвиняемого удалось доказать в рамках производства по второй части статьи 330.1 УК РФ. Речь идет об умышленном уклонении от выполнения обязательств, которые накладывает на физических лиц российский закон об иноагентах.

«Вынесен заочный приговор в отношении 50-летнего иноагента Антона Долина. С учётом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры он признан виновным», — уточнили в ведомстве.

Согласно решению инстанции, наказание публицист должен отбывать в исправительной колонии общего режима.

Помимо основного тюремного срока, служители Фемиды наложили на осужденного дополнительные ограничения. Ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

Под запрет попало администрирование сайтов, различных каналов и любых ресурсов, функционирующих с использованием электронных или телекоммуникационных сетей.

