Зима вернулась? Нижегородцы лепят снеговиков после апрельского снегопада

В Нижнем Новгороде весенняя погода сменилась сильным снегопадом, в городе зафиксирован рекордный уровень осадков. На фоне непогоды горожане начали лепить снеговиков, несмотря на календарную весну и устойчивое потепление, ожидавшееся ранее. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным синоптиков, выпавший снег стал одним из самых высоких показателей для Центрального и Приволжского федеральных округов в апреле. Осадки достигали до 27 сантиметров, что существенно осложнило ситуацию на улицах города.

Ранее в ряде регионов Центральной России было зафиксировано резкое возвращение зимних погодных условий на фоне весеннего периода. В восточной части Подмосковья, на метеостанции в Черустях, выпал снег, образовав покров высотой около 11 сантиметров.