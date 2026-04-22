22 апреля, 09:13

Зима вернулась? Нижегородцы лепят снеговиков после апрельского снегопада

В Нижнем Новгороде после рекордного снегопада во дворах выросли армии снеговиков

Обложка © Telegram / Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

В Нижнем Новгороде весенняя погода сменилась сильным снегопадом, в городе зафиксирован рекордный уровень осадков. На фоне непогоды горожане начали лепить снеговиков, несмотря на календарную весну и устойчивое потепление, ожидавшееся ранее. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным синоптиков, выпавший снег стал одним из самых высоких показателей для Центрального и Приволжского федеральных округов в апреле. Осадки достигали до 27 сантиметров, что существенно осложнило ситуацию на улицах города.

Ранее в ряде регионов Центральной России было зафиксировано резкое возвращение зимних погодных условий на фоне весеннего периода. В восточной части Подмосковья, на метеостанции в Черустях, выпал снег, образовав покров высотой около 11 сантиметров.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
