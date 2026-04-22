22 апреля, 09:22

«Всё полыхало»: Братья-командиры на «Солнцепёке» разгромили ВСУ под Славянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанёс удар по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении. Разведка с дронов помогла скорректировать огонь. Термобарические снаряды накрыли цель — от укреплений противника ничего не осталось.

Разведка передаёт цели, а расчёт отрабатывает по ним, пояснил телеканалу «Звезда» командир группы с позывным Заря. Боевая машина работает ночью, чтобы не выдать позицию. Группы огневой поддержки прикрывают технику от вражеских дронов — об этом рассказал оператор «Солнцепёка» с позывным Бума.

Благодаря работе огнемётчиков штурмовые группы продвинулись вперёд. Сейчас подразделения наступают севернее Славянска и перерезают трассу на Изюм.

Среди бойцов — братья с позывными Клим и Брат. Они служат в одной бригаде, командуют взводами. Клим рассказал — во время боя они ищут друг друга глазами и работают слаженно. Брат добавил — командир отвечает за жизни людей, а их задача — штурм опорных точек.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска за два прошедших месяца освободили 34 населённых пункта, заняв 700 квадратных километров территории. При этом с начала года под контроль России перешло уже 1700 квадратных километров.

Лия Мурадьян
