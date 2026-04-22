Силы Черноморского флота ликвидировали очередной украинский БЭК

За последние сутки силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Инцидент произошёл в северо-западной части Чёрного моря. Уточняется, что катер был обнаружен и ликвидирован силами Черноморского флота в течение суток.

Ранее сообщалось о масштабной атаке беспилотников, отражённой средствами противовоздушной обороны. За одну ночь дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолётного типа. Целями атак становились различные регионы страны.