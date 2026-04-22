Тайна чёрных пирамид: Тела трёх бойцов ЧВК «Вагнер» извлекли из могил под Екатеринбургом

На кладбище в городе Березовский Свердловской области прошла процедура эксгумации тел участников ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно из публикаций E1.ru.

Инициаторами вскрытия могил стали семьи погибших. Как пояснили представители ритуальной службы, близкие стремятся перевезти останки в родные края для захоронения там, где живут семьи усопших.

Процесс проходит планово. Последний случай такой эксгумации был зафиксирован «буквально несколько месяцев назад». Тогда специалисты извлекли прах уроженца Челябинска из-под стандартного надгробия в форме черного «зуба дракона».

Сотрудники похоронных бюро отмечают важную деталь: после завершения работ памятники в виде чёрных пирамид возвращают на прежние места. Это позволяет сохранить первоначальный облик участка кладбища и не нарушать общую эстетику мемориала.

Таким образом, внешне захоронения остаются нетронутыми. В настоящий момент процесс переноса останков носит частный характер и инициируется исключительно родственниками павших бойцов.

Ранее в Тверской области возбудили уголовное дело после разгрома кладбища в селе Дмитрова Гора. По данным полиции, неизвестные повредили 76 надгробий. Похожий случай произошёл в посёлке Никологоры Вязниковского района Владимирской области. Там вандалы разгромили могилы участников СВО на местном кладбище, вырвав кресты из земли и раскидав венки