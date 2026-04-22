Губернатор Курганской области Вадим Шумков счёл унизительным то, как в России «бегают» за известными иностранцаии, посещающими нашу страну. Он привёл в напомнил, какое внимание было оказано приездам рэпера Канье Уэста, отца Илона Маска и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Есть что-то унизительное, когда куча народу бегает по Москве <...>, восхищённо пересказывая на многомиллионную аудиторию, что тот или иной сказал или съел в местной забегаловке или кому-то улыбнулся. Неполноценность какая-то... Прости Господи», — написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее отец Илона Маска назвал Россию супердержавой. По словам финансиста и отца богатейшего человека в мире, наша страна подарила миру много выдающихся композиторов, писателей и изобретателей.