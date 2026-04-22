Костин заявил, что ВТБ договаривается о взаимодействии с банками маркетплейсов

ВТБ пытается договориться с маркетплейсами о взаимодействии с их банками, заявил президент-председатель правления кредитной организации Андрей Костин. По его словам, наличие у площадок таких активов необходимо признать «как данность в нашей финансовой системе».

«Я думаю, надо договариваться на этой стадии в какой-то степени по объединению бизнеса, разделению бизнеса... Есть тут поле для взаимодействия и конкуренции. <...> Даже в каких-то направлениях уже сотрудничаем по ряду продуктов. <...> Сотрудничество, конкуренция, может быть, ещё какие-то решения найдём», — сказал Костин на встрече с крупными клиентами банка, пишет РБК.

Ранее в России подготовили законопроект о поддержке «Почты Росии», предполагаюший открытие в отделениях оператора пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Документ подготовлен Правительством, его должны внести на рассмотрение Госдумы до окончания весенней сессии.