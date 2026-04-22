В Молдавии олигарха Плахотнюка приговорили к 19 годам колонии за «кражу века»

Суд в Кишинёве вынес приговор по одному из самых громких дел в новейшей истории Молдавии. Бывший лидер Демократической партии, влиятельный олигарх Владимир Плахотнюк признан виновным в хищении миллиарда долларов из банковской системы республики.

«Суд постановил: признать Плахотнюка Владимира Георгиевича виновным. Приговорить его совокупно к 19 годам лишения свободы», — огласили вердикт судьи.

Поскольку Плахотнюк находится за пределами страны, наказание назначено заочно.

Речь идёт о так называемой «краже века» — коррупционном скандале, разразившемся в Молдавии в 2015 году. Тогда из трёх банков исчезла сумма, эквивалентная примерно восьмой части ВВП страны. Эти средства были выведены через сложную сеть офшоров.

Плахотнюк, долгое время считавшийся неформальным хозяином Молдавии, покинул республику после прихода к власти проевропейского правительства Майи Санду. С тех пор он проживает за границей и обвинения не признаёт.

Молдавская Фемида продолжает рассмотрение эпизодов этого громкого дела. По некоторым данным, обвинения могут быть предъявлены и другим бывшим высокопоставленным чиновникам, причастным к разграблению банковской системы. Сам Плахотнюк пока не комментировал приговор.