Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 11:59

ФРГ уведомили о прекращении транзита нефти по «Дружбе» с 1 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Немецкий регулятор получил уведомление о прекращении транзита казахстанской нефти в страну. Поставки по трубопроводу «Дружба» остановятся с 1 мая. Об этом пишет ТАСС.

«Rosneft Deutschland проинформировала Федеральное сетевое агентство <…> о том, что <…> транзит казахстанской нефти <…>с 1 мая 2026 года не сможет осуществляться», — сообщил представитель ведомства Фите Вульфф.

Речь идёт о сырьё, которое поступало на нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте. Ограничение связано с указанием российского Минэнерго и затрагивает маршрут через территорию России.

Несмотря на это, в агентстве не ожидают серьёзных последствий для рынка. Даже при возможном снижении загрузки предприятия в Шведте, по оценке властей, стабильность снабжения нефтепродуктами в Германии сохранится.

В Венгрии подтвердили, что Украина закончила ремонт нефтепровода «Дружба»

Напомним, что Казахстанские власти сообщили о получении неофициальной информации о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Речь может идти о временных ограничениях, при этом точные причины официально не подтверждены.

Полина Никифорова
